Morales vil stille til valg i senatet i Bolivia

– Jeg er sikker på at det bolivianske folket skriker etter at jeg skal komme tilbake, sier han i et intervju med den chilenske avisen La Tercera.

Ekspresidenten er etterlyst og risikerer å bli pågrepet dersom han kommer tilbake til Bolivia. Morales forlot landet etter voldsomme protester om anklager om valgfusk. Han bor i dag i Argentina, hvor han har fått innvilget politisk asyl.

Valget i Bolivia skal avholdes 3. mai.

Tidligere visepresident i nasjonalforsamlingen, Jeanine Añez, tok over makten i landet 12. november og leder landets midlertidige regjering.