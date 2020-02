Hellas vil bygge barriere til havs mot migranter

Det greske forsvarsdepartementet har lagt prosjektet ut på anbud og har satt en frist på tre måneder til å komme med tilbud. Når barrieren skal være på plass, er ikke kjent.

Ifølge anbudet må barrieren være minst 50 cm over vannflaten og ha blinkende lys, noe myndighetene håper skal være nok til å hindre småbåter fra Tyrkia til å ta seg over til Lesvos, der barrieren skal ligge.

Det greske forsvarsdepartementet sammenligner barrieren med lenser som benyttes ved oljesøl og anslår prislappen til å bli på rundt 5 millioner kroner, inkludert fire års vedlikehold.

Forsvarsminister Nikos Panagiotopoulos medgir at det hele er et forsøk og at det slett ikke er sikkert at barrieren vil fungere som man håper.

– Vi ønsker å se om det kan la seg gjøre og om den kan fungere, sier han til Skai TV.

Tviler

Det foreligger i første omgang ingen planer om å legge ut flere og lengre barrierer, og eksperter stiller seg tvilende til om slike innretninger vil fungere som forutsatt.

– Jeg forstår ikke hvordan barrieren skal stanse folk fra å nå Hellas, sier en anonym offiser i den greske kystvakten.

Selv om den skulle fungere, vil folk bli strandet i gresk farvann og må reddes i henhold til sjøretten, sier han.

Advarer

Nærmere 60.000 flyktninger og migranter krysset i fjor Egeerhavet fra Tyrkia til en av de greske øyene som ligger nærmest, nesten dobbelt så mange som året før, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Både UNHCR og EU advarer Hellas mot planen og understreker at den kan bryte med asylretten.

– Hellas må være klar over at mange av migrantene som når kysten deres, faktisk er flyktninger, sier UNHCRs talsmann i Aten, Boris Cheshirkov.

– Slike barrierer eller fysiske hindre må ikke umuliggjøre tilgangen til asylprosedyre for dem som potensielt har behov for det, sier EU-kommisjonens talsmann Adalbert Jahnz.