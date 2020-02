Niåring siktet for drapsforsøk i USA

Voldshendelsen fant sted i byen Ocala, ifølge CNN. Gutten vil bli håndtert med en form for frihetsberøvelse inntil han skal møte i retten igjen 5. februar.

Barnas mor har forklart at hun hadde vært ute av leiligheten sin i ti minutter da hun kom tilbake og så niåringen stikke søsteren på fem år med en kjøkkenkniv.

– Dø, dø, skal gutten ha sagt.

Niåringen skal ha forklart at tanken om å drepe søsteren hadde dukket opp noen dager tidligere. Selv om han forsøkte, klarte han ikke å få tanken ut av hodet.

Retten i Marion County har gitt ordre om en psykiatrisk undersøkelse av niåringen.

Mange delstater i USA har ingen minimumsalder for overføring av unge lovovertredere til det ordinære rettssystemet. Ifølge ABC News ble over 30.000 barn under ti år pågrepet i USA mellom 2013 og 2018.

