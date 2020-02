Astronauter bakte småkaker på romstasjonen

ISS svever 400 kilometer utenfor Jorden overflate med en fart på mange tusen kilometer i timen. Men nylig skjedde det noe svært jordisk der ute i verdensrommet. Duften av nybakte småkaker spredte seg.

Astronautene på ISS har nemlig laget verdensrommets første bakverk helt fra bunnen av. Småkakene, eller kjeksene, var en del av et eksperiment for å finne ut hvor mye tid og energi det kreves for å bake i verdensrommet.

Rombakerne prøvde seg fram. Først med 25 minutters steketid på 150 grader, så 50 minutter. Men det var altfor lite. Ovnen måtte skrus på fullt – 163 grader – og småkakene måtte stå inne i 130 minutter før de var ferdig stekt.

Men baksten ble vellykket, og småkakene er nå sendt til Jorden. Her ligger de på kjøl i et laboratorium og kan ikke spises før de har vært gjennom grundige undersøkelser.

