Eriksen Søreide: – Felles ansvar å holde hukommelsen om holocaust ved like

Søndag deltok hun og kolleger fra rundt 35 land på en konferanse i Brussel om holocaust og bekjempelse av antisemittisme. Det er ventet at det vil komme en erklæring der landene igjen forplikter seg til å holde minnet om holocaust i hevd.

– Jeg tror noe av det viktigste vi kommer til å legge vekt på her inne er arbeidet som gjøres nasjonalt, altså gjennom handlingsplanen mot antisemittisme, som skal fornyes og forlenges i år, sier Eriksen Søreide til NTB på vei inn til møtet.

– Vi ser dessverre at antisemittisme er på fremmarsj mange steder i Europa, og jeg tror nok det kommer til å være et visst alvor over situasjonen her inne. legger hun til.

– En del av vår nære historie

Deltakerne i Brussel representerer medlemmene i den internasjonale organisasjonen IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), der også Norge er medlem.

– Vi har vært med i mange år. Det er viktig for oss fordi vi har mange jøder i Norge, som er en usedvanlig viktig del av vårt samfunn og som bidrar på alle plan og nivåer, sier ministeren.

– I tillegg er dette en del av vår nære historie. Det er fortsatt tidsvitner igjen, men ikke mange, og vi har et felles ansvar for å holde hukommelsen og forståelsen ved like, både for hvordan det kunne skje, og ikke minst for å hindre at det skjer igjen.

Flere markeringer

Ministermøtet holdes en uke før 75-årsdagen for frigjøringen av utryddelsesleiren Auschwitz, som lå i det tyskokkuperte Polen under andre verdenskrig. Årsdagen markeres 27. januar i leiren, som i dag er museum og minnesmerke. Fra Norge deltar kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg (H).

Før det reiser kronprinsen også til en minnemarkering i Jerusalem førstkommende torsdag.

Søndag er for øvrig 75-årsdagen for frigjøringen av gettoen i Budapest, der det bodde rundt 70.000 jøder mot slutten av krigen. Rundt 550.000 ungarske jøder var blant de rundt 6 millioner jødene som ble drept i Nazi-Tysklands industrialiserte folkemord. I tillegg ble millioner av andre drept av naziregimet, inkludert roma, politiske fanger, religiøse dissidenter, homofile og psykisk utviklingshemmede.