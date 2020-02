UNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya

– Mennesker i interneringsleirer har fortalt at de ble gitt valget mellom å være der på ubestemt tid eller kjempe ved fronten, sier Vincent Cochetel i UNHCR til nyhetsbyrået DPA.

Det er ikke klart hvor mange migranter som har blitt stilt overfor dette valget, men Cochetel sier rekrutteringsforsøkene i hovedsak rettet seg mot sudanske migranter.

– Vi går ut fra at det er fordi de snakket arabisk. Begge sider i konflikten rekrutterer dem, sier han.

Cochetel sier at de som valgte å kjempe på en av sidene, fikk et våpen, en uniform og ble satt til å kjempe med det samme.

UNHCR, en av få internasjonale organisasjoner til stede i Libya, får av og til tilgang til interneringsleirene.

Libya, som har Afrikas største påviste oljereserver, har vært preget av kaos og væpnet konflikt helt siden 2011. Da ble diktatoren Muammar Gaddafi styrtet av opprørere med støtte fra luftstyrker fra en rekke Nato-land – blant dem Norge.

Opprørsgeneral Khalifa Haftar styrker kjemper mot den FN-støttede regjeringen som har base i Tripoli.

Den tyske regjeringen og statsminister Angela Merkel er i helgen vertskap for et topptungt fredsmøte i et nytt forsøk på å løse konflikten i Libya.