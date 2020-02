Topptungt fredsmøte om Libya

Både Storbritannias statsminister Boris Johnson, Frankrikes president Emmanuel Macron, Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er ventet å være til stede.

Fra USA kommer utenriksminister Mike Pompeo. Vertskapet er den tyske regjeringen og statsminister Angela Merkel, som gjør et nytt forsøk på å løse konflikten i Libya.

Men fortsatt er det usikkerhet rundt den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar – en av de viktigste partene i konflikten.

Han har «i prinsippet» sagt seg villig til å delta, ifølge Tysklands utenriksminister Heiko Maas.

Nektet å undertegne

I forkant av søndagens toppmøte i Berlin var partene i Libya-konflikten i Moskva tidligere denne uken.

De møttes ikke ansikt til ansikt, og russiske og tyrkiske ministre måtte gå fram og tilbake mellom de libyske delegasjonene for å overbringe utspill og synspunkter.

En formell avtale om våpenhvile ble godtatt av Fayez Sarraj, lederen for den FN-støttede regjeringen i Libyas hovedstad Tripoli. Men Haftar nektet å undertegne avtalen.

Heiko Maas sier Haftar likevel er villig til å overholde våpenhvilen, som trådte i kraft forrige helg.

Gresk trussel

Den tyske utenriksministeren kommenterte situasjonen etter å ha møtt Haftar i Libya torsdag. Under møtet i byen Benghazi forsøkte Maas å overtale opprørsgeneralen til å delta på toppmøtet i Berlin.

Haftar dro senere samme dag til Hellas. Her er det ventet at han fredag skal ha samtaler med statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Hellas har reagert sterkt på at den FN-støttede regjeringen i Libya har inngått en avtale med Tyrkia om militært samarbeid og maritime grenser i Middelhavet. Mitsotakis krever at avtalen må oppheves – og hvis ikke, vil Hellas legge ned veto i EU mot en eventuell fredsavtale for Libya framforhandlet av europeiske land.

Støttet av Norge

Libya, som har Afrikas største påviste oljereserver, har vært preget av kaos og væpnet konflikt helt siden 2011.

Da ble diktatoren Muammar Gaddafi styrtet av opprørere med støtte fra luftstyrker fra en rekke Nato-land – blant dem Norge.

Siden har en rekke libyske militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre landet til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa. Partene i konflikten bruker dessuten migranter som soldater, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Både den FN-støttede regjeringen i Tripoli og opprørsgeneral Haftar får mer eller mindre åpenlys støtte fra ulike andre land. Mens Tyrkia støtter Tripoli-regjeringen, regnes Russland som en av Haftars viktigste støttespillere.