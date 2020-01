USA: Dødsdømt mann saksøker delstat – vil henrettes ved skyting

I delstaten Georgia i USA har en dødsdømt mann saksøkt staten. Ikke for å få omgjort dødsdommen, men for å heller bli skutt enn å møte giftsprøyten.

Michael Wade Nance ble dømt til døden etter at han skjøt og drepte en mann under et ransforsøk i 1993. Snart venter utførelsen av dødsdommen.

Frykter grusom død

Ifølge Atlanta Journal Consitution har Nance svært ødelagte blodårer som kan være vanskelige å finne, og som han frykter kan briste under prosessen med giftsprøyten. Han og forsvarerne hans frykter at dette kan føre til en langdryg og svært smertefull død.

Han har også tatt en spesiell type medisin mot ryggsmerter, som vil føre til at effektiviteten til stoffet pentobarbital, som brukes i giftinnsprøytingen, ikke vil være like effektiv.

I søksmålet slår han og forsvarerne dermed fast at det ikke vil være forsvarlig å avlive ham med gift, da dette vil føre til lidelser som skal være grunnlovsstridige. Det åttende grunnlovstillegget i USA forbyr «grusomme og uvanlig avstraffelsesmetoder».

Delstatsadvokat positiv

Derfor ber de i stedet om at han henrettes ved skyting (arkebusering), da dette «er signifikant mer pålitelig enn en dødelig giftinnsprøytning, og er både effektivt og så godt som smertefritt».

Delstaten Georgia brukte tidligere henging ved sine henrettelser, men dette ble avsluttet i 1920 til fordel for den elektriske stolen. Den ble igjen ansett som for ondskapsfull og avskaffet i 2001 til fordel for giftinnsprøytning.

Delstatsadvokat Danny Porter er ikke avvisende til forespørselen fra den dødsdømte.

– Om han trenger en eksekusjonspelotong, så la ham få det, sier han til lokalavisen og innrømmer at det er en spesiell anmodning.

Sist en dødsdom ved eksekusjonspelotong ble utført i USA var i 2010 i delstaten Utah. I 2019 ble 22 personer henrettet i USA.

