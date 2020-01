Salvadoransk politiker pågrepet etter utvisning fra USA

Roberto Silva Pereira var medlem av El Salvadors nasjonalforsamling for et konservativt parti, men ble fratatt immuniteten da han ble siktet for bestikkelser og hvitvasking. Han rømte i 2007 til USA før han kunne stilles for retten.

Silva Pereira ble pågrepet av immigrasjonsmyndighetene i California. Han søkte asyl, men søknaden ble avvist og han ble sendt tilbake til El Salvador.

Silva Pereira sitter nå fengslet i landets høysikkerhetsfengsel og blir siktet for å ha bestukket tjenestemenn til å gi kontrakter til selskaper han kontrollerte. Deretter hvitvasket han beløp tilvarende 14 millioner dollar han hadde tjent på opplegget.