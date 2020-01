Irakisk milits advarer: Hold avstand til USAs baser i Irak

Ifølge advarselen, som kom via TV-kanalen Mayadeen lørdag kveld, bør irakiske sikkerhetsstyrker fra søndag kveld holde seg minst én kilometer unna alle amerikanske baser.

Advarselen fra den proiranske militsgruppen kommer kort tid etter at flere raketter lørdag kveld slo ned i den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad, der blant annet USAs ambassade ligger. Ifølge Reuters er det snakk om katusja-raketter.

To raketter av samme type slo samtidig ned i den irakiske militærbasen al-Balad, der amerikanske soldater er utstasjonert. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepene.

Varsler hevn

Ingen personer skal ha kommet til skade i disse angrepene. Men i bydelen al-Jadriya, som ligger ved bredden av Tigris like ved den grønne sonen, ble fem mennesker såret i et granatangrep lørdag kveld.

Situasjonen i regionen er svært spent etter at USA natt til fredag likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep ved den internasjonale flyplassen i Bagdad.

Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, har varslet en «alvorlig hevn» for drapet.

Levningene til Iran

Lørdag samlet titusener av mennesker seg i gatene i Bagdad for å sørge over Soleimani og delta i begravelsesfølget, og for å demonstrere mot USA. Sinte sørgende ropte antiamerikanske slagord og lovet hevn mens de brente amerikanske flagg.

Soleimanis levninger skal fraktes til Iran, der det søndag og mandag vil bli holdt nye begravelsesseremonier før han til slutt stedes til hvile i hjembyen Kerman.

Også i Irans hovedstad Teheran var det lørdag store demonstrasjoner mot USA. Titusenvis av demonstranter ropte antiamerikanske slagord mens de holdt opp bilder av Soleimani.

Angrep milits-mål

USA mistenker Kataib Hizbollah-militsen, som støttes av Iran, for å stå bak et angrep i Irak forrige uke der en amerikaner ble drept. Sist helg svarte USA med å angripe flere mål som tilhører militsen, og 25 militssoldater ble drept mens over 50 ble såret.

Nyttårsaften angrep flere titalls tilhengere av den iranskstøttede militsen USAs ambassade i Bagdad. Sikkerhetsstyrker og amerikanske ambassadevakter klarte å presse demonstrantene tilbake med tåregass og sjokkgranater.