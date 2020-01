Luftangrep rammet Iran-støttet milits nord for Bagdad

Hashed al-Shaabi, også kjent som Folkets mobiliseringskomité, bekrefter i en uttalelse at et luftangrep rammet kjøretøy tilhørende organisasjonen natt til lørdag.

Newsweek melder at USA sto bak angrepet. Ifølge Newsweeks kilder i Pentagon var angrepet rettet mot Shubul al-Zaidi, lederen for militsen Imam Ali-brigadene. Kildene opplyser at sannsynligheten er høy for at Zaidi ble drept i angrepet.

Det er ikke bekreftet at USA står bak angrepet, som amerikanske tjenestemenn ikke har kommentert offentlig.

I tillegg avviser Folkets mobiliseringskomité at militsledere er rammet. De sier at angrepet rammet medisinsk personell tilknyttet militsorganisasjonen.

En irakisk militærkilde opplyser til Reuters at to kjøretøy er funnet utbrent etter angrepet. Angrepet skjedde ifølge kilden klokken 1.12 lokal tid i Taji-distriktet nord for den irakiske hovedstaden.

Ifølge Reuters' kilde er seks personer drept. Nyhetsbyrået AP siterer en kilde på at det er fem personer som er drept.

Folkets mobiliseringskomité består av en rekke militser som får iransk støtte.

Abu Mahdi al-Muhandis, nestlederen i Folkets mobiliseringskomité, var blant dem som ble drept i et amerikansk droneangrep ved flyplassen i Bagdad natt til fredag. Angrepet tok livet av den iranske generalen Qasem Soleimani.