Trump selger våpen til Saudi-Arabia uten Kongressens godkjennelse

I notatet der USAs utenriksminister Mike Pompeo informerer de folkevalgte om beslutningen, viser han til at det mektige kongedømmet står overfor trusler fra Iran. Derfor går Trump-administrasjonen videre med salget av krigsmateriell, bomber, ammunisjon og flyvedlikeholdsstøtte til en verdi av 60 milliarder kroner til Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Jordan.

– Det eksisterer en krise som krever et umiddelbart salg, hevder Pompeo i notatet.

Han hevder videre at våpensalget må skje så raskt som mulig for å kunne demme opp for «ytterligere iransk eventyrlyst i Golfen og rundt om i Midtøsten».

Pompeos beslutning ble kjent rett etter at Trump bekreftet at USA skal sendte 1.500 flere soldater til Midtøsten som et svar på påståtte trusler fra Iran.

Bekymring for sivile under Saudi-Arabia og alliertes krigføring i Jemen og drapet på journalisten Jamal Khashoggi har fått amerikanske folkevalgte til å stanse salg av våpen verdt totalt 17 milliarder kroner i ett år. I fjor la Trump ned veto mot lovgiving som ville ha fått en slutt på USAs militærstøtte til den saudiledede krigen i Jemen.

Unntaket i den amerikanske eksportkontroll-loven er brukt flere ganger tidligere for å sikre våpensalg til Saudi-Arabia. President Ronald Reagan brukte smutthullet på 1980-tallet, og presidentene George H.W. Bush og George W. Bush tok det i bruk før golfkrigen i 1991 og Irak-krigen i 2003.