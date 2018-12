En person omkom og åtte andre ble skadd da en bil kjørte inn i en menneskemengde i Recklinghausen i Tyskland torsdag, ifølge tyske medier.

Menneskene som ble påkjørt, befant seg ved et busstopp i byen.

En talsperson for politiet sier det kan dreie seg om et selvmordsforsøk, ifølge nyhetsmagasinet Bild. Påtalemyndigheten opplyser at det ikke er noe som tyder på at hendelsen var en terrorhandling.