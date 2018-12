Et unikt, 3,67 millioner år gammelt fossil i Sør-Afrika kan være en ny menneskeart, og en av de aller eldste vi kjenner.

Etter 20 års utgraving er det mystiske skjelettet i ferd med å avsløre sine hemmeligheter. En serie nye studier av «Little Foot» er på vei.

Hunnen er et av de første eksemplarene av et menneskelignende fossil som viser tegn på oppreist gange. Hun kan også tilhøre en egen art, som de fleste forskere hittil ikke har anerkjent, skriver Nature i en artikkel om den første av studiene.

Navnet til fossilet, «Little Foot», kommer av fotbenene, blant de første delene av skjelettet som ble funnet.

De første tegnene på at det kunne dreie seg om en hittil ukjent hominin (medlemmer av primatfamilien som er direkte forfedre til mennesket) kom allerede i 1994.

Ung kvinne



Paleoantrolopog Ronald Clarke ved Witwatersrand-universitetet i Sør-Afrika, jobbet seg gjennom flere bokser med fossiler i et feltlaboratorium ved Sterkfontein-grottene nordvest for Johannesburg, da han innså at en håndfull av beina i samlingen tilhørte en tidlig hominin. Det er antatt at Little Foot var en ung kvinne som hadde falt ned en sjakt i en av hulene.

Clarke fastslo at beina tilhørte en Australopithecus-art, såkalte nærmennesker - en hominid som levde i Afrika for 2-4 millioner år siden, før Homo-familien av mennesker ble dominerende. Australopithecus, «Sørapen», regnes som den mest sannsynlige forløper for vår slekt, Homo.

Siden fant forskerne flere bein, innkapslet i stein dypt i grottene. Så begynte den møysommelige utgravingen av Little Foot. Prosessen tok nærmere 20 år, skriver Nature.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paleoantropolog Ronald Clarke ved Witwatersrand-universitetet i Johannesburg har ledet utgravningen. Skjermbilde fra PASTs video om funnet.

90 prosent komplett



Sent i fjor ble det rekonstruerte skjelettet, 90 prosent komplett, avduket for verden. Skjelettet av den mest komplette Australopithecus til nå er «Lucy», omkring 40 prosent komplett.

– Fossiler av våre forfedre har blitt funnet i Sør-Afrika og Øst-Afrika i flere år, men de bruker å være fragmentariske. Vi har aldri tidligere funnet et komplett skjelett og en komplett skalle av et voksent Australopithecus –individ. Dette skjellet er også det eldste Australopithecus-skjelettet som er funnet sør i Afrika. Det er en bemerkelsesverdig oppdagelse, sier Clarke i en video fra organisasjonen PAST Africa, som har bidratt til å finansiere utgravingen.

Det er allerede lagt frem flere studier av funnet, og flere er på vei, skriver Nature. Forskerne mener Little Foot var en voksen kvinne, cirka 130 cm høy. Funnet tyder på at hun levde cirka 500.000 år før «Lucy», som ble funnet i Etiopia, skriver BBC News.

Forskerne mener funnet beviser at menneskehetens forfedre levde over større områder i Afrika enn hittil antatt, og at de tilhørte flere arter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Funnet ble vist frem for media i fjor. Skjermbilde fra PASTs video om funnet.

Gikk på to



Beina hennes er lenger enn armene, tilsvarende moderne mennesker. Dermed var hun bedre tilpasset til å gå på to bein enn mange andre australopither. Enkelte av disse later til å ha levd mest i trærne, et sted som Little Foot imidlertid også kan ha sovet i.

Skallen og tennene er så uvanlige at Clarke og flere av forskerne som har studert funnet mener Little Foot tilhører en art man ikke tidligere har bekreftet, Australopithecus prometheus, først teoretisert i 1948. Andre forskere mener hun er et tidlig medlem av hominid-arten Australopithecus africanus, skriver Science News.

Clarke & co har uttalt at ansiktet til Little Foot er flatere enn dem man ser hos A. africanus (deriblant «Lucy»). Det er også andre forskjeller i skalleform, tannstilling og –størrelse. Forskjeller i hoftene later til å støtte teorien om at Little Foot er representant for en hittil ukjent art, bedre i stand til å gå på to, skriver Phys.org.

Øvrige kilder: Science Alert.

Kilde for video: Past, som finansierer paleontologisk forskning og utdanning i Afrika.



