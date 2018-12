Innblikk i svensk IS-familie: Viser sønnen hvordan han drepte en «vantro»

Mor skyter med haglegevær mens babyen hennes ligger i barnevogn få meter unna. Far illustrerer hvordan han skjøt en «vantro» til sønnen sin og lærer ham å skyte med luftpistol. Dette er hverdagen for en svensk IS-familie i Syria.

Mandag publiserte SVT en video som gir et usminket innblikk i hverdagen til en svensk, radikalisert familie. Faren pakker sekken sin og kler på seg. Han gjør seg klar til krig. Mor filmer.

Sønnen deres, omkring fem år gammel, spør faren sin hvor han har fått walkie-talkien sin fra. Uten å nøle svarer far at han har drept en «vantro» og at kommunikasjonsapparatet ble tatt som krigsbytte.

«Kult,» sier mor, som filmer det hele. Far forteller sønnen at kula gikk inn halsen og ut hodet, og illustrerer hvordan det skjedde, så den lille gutten virkelig kan se det for seg.

Spøker om å rekruttere babyen til krig

Familien vi får et innblikk i er bosatt Syria. Familien består av mor, far og tre barn

- sønnen i femårsalderen, datteren som er rundt tre år og en liten baby som ikke har fylt ett. Hele familien er svenske statsborgere som har flyttet til Syria for å bli IS-krigere.

Jihadist-faren gjør seg klar til krig mens familiens yngste ligger i en krybbe. Mor filmer barnet som ligger og gråter og vrir seg og sier «du får vente litt til,» før hun forteller mannen sin at det lille barnet også «vil være med». Hun ler.

Skandinaviske utvandrere

Flere nordmenn har også reist til IS-herjede land for å krige.

Tidligere i desember opplyste PST overfor ABC Nyheter at de antar at omkring 30 nordmenn befinner seg i Syria med usikker status.

– De som antas å befinne seg i Syria vet vi lite om. Av disse er 10 kvinner, hvor minst en kjent sitter i en leir. Det er i tillegg minst 20 barn av disse som befinner seg i Syria, sa seniorrådgiver i PST Martin Bernsen til ABC Nyheter tidligere i måneden.

Bernsen fortalte at ingen av de norske kvinnene har returnert.

Barn er neste generasjons krigere

I opptakene til SVT vises det også at familien gjennomgående spøker om at barna skal bli med å krige i dag. Mens det «bare» tulles om med familiens yngste medlem, er det fullt alvor med familiens femåring.

Et klipp viser familien hjemme i Sverige. På kjøkkengulvet sitter den lille gutten med en luftpistol. Den sikter på en tom pakke frokostblanding med utklipte målskiver. Gutten har faren sittende bak seg, som hjelper ham å holde pistolen riktig. Skuddet avfyres, og faren sier umiddelbart:

– Også må du si: «I Guds navn, Gud er større.»

Det er flere titusenvis av barn som blir rekruttert til å bli neste generasjons IS-krigere, ifølge dokumentarserien Frontline. Dokumentaren fra 2015 viste at barn helt nede i 8-årsalderen ble brukt som selvmordsbombere og aktive krigere.