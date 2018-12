Tusenvis demonstrerte mot Østerrikes flyktningpolitikk

– Fascistene ut av regjeringen nå, sto det på flere av plakatene da 17.000 personer demonstrerte mot flyktningpolitikken til regjeringen i Østerrike lørdag.

Demonstrasjonen ble holdt ett år etter at statsminister Sebastian Kurz fra det konservative partiet ÖVP og hans koalisjonsregjering tok over makten i Østerrike.

Ifølge politiet var 17.000 personer til stede i demonstrasjonen i Wien lørdag, men ifølge arrangørene deltok 50.000 i demonstrasjonen om landets flyktningpolitikk.

– Et annerledes Østerrike

Mange møtte opp med plakater hvor det blant annet sto «fascistene ut av regjering nå» og «rasisme går meg på nervene».

Under Kurz' lederskap har Østerrike ført en strengere innvandringspolitikk. Blant annet annonserte regjeringen i forrige måned at de kommer til å kutte i velferdsgodene til flyktningene. Endringen har fått sterk kritikk fra organisasjoner, blant annet de som jobber med fattigdomsproblematikk. Østerrike er også et av de landene som ikke har sluttet seg til FNs migrasjonspakt.

– Vi ønsker et annerledes Østerrike, sier Andreas Schieder, lederen av det sosialdemokratiske partiet SPÖ.

Gjør det godt

Til tross for misnøye blant dem som møtte opp i demonstrasjonen, går det så det suser med Østerrikes økonomi. Med en forventet BNP-vekst på tre prosent i år og et av de landene i eurosonen med lavest arbeidsledighet, gjør den Østerrike regjeringen det bra på målingene.

Kurz' parti vant med 31,5 prosent av stemmene ved valget i fjor, men hans parti er nå oppe i 35 prosent, ifølge målinger. Regjeringspartiet høyrepopulistiske FPÖ har derimot hatt en nedgang på 2 prosentpoeng på målingene.

