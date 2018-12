Putin vil kontrollere rapmusikken i Russland

President Vladimir Putin mener rap er basert på «sex, dop og protester» og vil kontrollere bruken av rapmusikk blant russere.

Den russiske presidenten var denne uken i St. Petersburg for å møte kulturelle ledere. Der kom han med et ønske at om lederne skal gå sammen og finne en måte å kontrollere bruken av rapmusikk i Russland.

I møtet sa at han at «hvis det er umulig å stoppe» folk i å lytte til rapmusikk, «så må vi ta kontroll over det».

Et forbud mot rap er ikke aktuelt, ifølge Putin. Han mener det vil ha negativ effekt og gjøre rapmusikken enda mer populær. Musikksjangeren er særlig populær blant de unge.

Ifølge presidenten er rap basert på tre grunnpilarer: Sex, dop og protester. Mest bekymret er han for dop-aspektet, og mener at «det bryter ned nasjonen». Han mener også at «dop-propagandaen» er verre enn en forbannelse.

Uttalelsene fra Putin kommer om lag en måned etter at en rapartist ble pågrepet. I tillegg flere andre artister avlyst sine konserter etter press fra politiet.

Den russiske rapperen Husky, kjent for sine tekster om fattigdom, korrupsjon og politivold, ble i november arrestert. I forkant av en konsert ble han advart om at han kunne bli arrestert fordi politiet mente sangene hans inneholdt elementer om «ekstremisme». Artisten klatret så på en bil i protest. Omgitt av sine fans ropte han «Jeg vil bare synge musikken min, den mest ærlige musikken», før han ble arrestert.

