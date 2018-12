Rapport: Kun ett av ti flyselskaper oppfyller klimamålene

Bare ett av ti flyselskaper verden over klarer å vokse samtidig som de holder CO2-utslippene på et stabilt nivå, ifølge den tyske klimaorganisasjonen Atmosfair.

I forbindelse med klimakonferansen i Katowice i Polen lanserer Atmosfair sin årlige rapport som rangerer drivstoffeffektiviteten til om lag 200 flyselskaper.

De tre mest CO2-effektive flyselskapene er britiske TUI, brasilianske LATAM Airlines og kinesiske West Air.

Målingen finner verdier for drivstoffeffektivitet ved å regne over antallet kilometer og passasjerer for hver flyreise. Av de 50 øverste på rangeringen kommer 14 fra Europa og ti fra Kina.

Les også: Flere passasjerer og fullere fly for SAS

– Resultatene våre viser at fremgangen innenfor drivstoffeffektivitet alene ikke er nok til at vi kan nå 1,5- eller togradersmålet (i Parisavtalen), sier Atmosfair-sjef Dietrich Brockhagen til nyhetsbyrået DPA.

CO2-utslipp fra flyselskaper økte med 5 prosent i 2018, og antall flykilometer økte med 6 prosent.

Norwegian er ikke blant de om lag 200 selskapene som er målt etter indeksen, da det ifølge rapporten er metodiske problemer med å måle effektivitet for lavbudsjettselskaper. Dette gjelder også for den britiske giganten Ryanair.

Rapporten har imidlertid delt inn disse selskapene i klasser fra A til G etter hvor drivstoffeffektive de er. A er best og G dårligst. Her er Norwegian i klasse B.