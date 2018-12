USA vil straffeforfølge «voldelige migranter» som krysser grensa ulovlig

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet lovet fredag at de i framtiden vil straffeforfølge alle migranter som deltar i «voldelige sammenstøt» med grensevakter.

Lovnaden kommer etter at de bestemte seg for å ikke straffe de 42 migrantene fra Sentral-Amerika som forrige helg ble pågrepet etter en voldelige sammenstøt på grensa til Mexico.

Migranter blir ofte deportert i stedet for å bli stilt til ansvar for sine lovbrudd på grunn av «begrensede ressurser, lovfestede hinder og saksbehandlingsbegrensninger», ifølge talskvinne Katie Waldman i Sikkerhetsdepartementet. Et av hindrene er at barn ikke kan separeres fra sine foreldre.

Waldman sier at innvandringsmyndighetene vil samarbeide med det amerikanske justisdepartementet for å «sikre at alle fremtidige migranter som deltar i voldelige sammenstøt med grensevakter, blir siktet for alle føderale lovbrudd de begår».

Fredag ble to migranter, en 18-åring fra Honduras og en 26-åring fra El Salvador, siktet for overfall og for å ha tatt seg inn i landet ulovlig.

(©NTB)