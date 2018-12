Italiensk økonomi krymper

Italias bruttonasjonalprodukt krympet i tredje kvartal med 0,1 prosent, og arbeidsledigheten økte.

Nedgangen er den første siden 2014, og arbeidsledigheten økte samtidig med 0,2 prosent til 10,2 prosent. Dette ligger godt over gjennomsnittet i EU, som er på 8,1 prosent.

Italias økonomi har vokst med 0,7 prosent det siste året, viser tall fra landets statistiske sentralbyrå ISTAT.

EU-kommisjonen er bekymret over at Italias populistregjering legger opp til et vesentlig større underskudd på statsbudsjettet enn tidigere planlagt.

Det store underskuddet, som vil utgjøre 2,4 prosent av bruttonasjonalproduktet, vil gjøre det umulig for Italia å betale ned på landets svulmende statsgjeld. Den er alt mer enn det dobbelte av maksnivået som er tillatt i EU.

(©NTB)