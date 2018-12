SOHR: Israelske fly bomber mål i Syria

Israelske kampfly har bombet flere mål nær Damaskus og sør i Syria, melder eksilgruppa SOHR og syriske medier.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bombet flyene blant annet mål i Kisweh, der både den libanesiske Hizbollah-militsen og iranske styrker har våpendepoter.

– Israelske styrker angrep i en time stillinger i de sørlige og sørvestlige forstedene av Damaskus, samt sør i Syria ved grensa til Quneitra-provinsen, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Syrisk luftvern skjøt ned flere «fiendtlige mål» over Kisweh, melder det statlige nyhetsbyrået SANA. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Israel har tidligere gjennomført hundrevis av flyangrep mot det de har omtalt som iranske mål i Syria.

I september skjøt syrisk luftvern ved en feil ned et russisk fly under et forsøk på å stanse et israelsk rakettangrep. 15 russere ble drept i denne hendelsen.

