Stor politiaksjon mot Deutsche Bank

Tysk politi har gått til aksjon ved Deutsche Banks kontorer i Frankfurt i forbindelse med mistanker om hvitvasking.

Mistankene bygger på avsløringer fra de såkalte Panama Papers, som omhandler skatteparadiser.

Banken anklages for å bistått sine klienter med å etablere selskaper i skatteparadis for å hvitvaske svarte penger fra kriminell aktivitet, opplyser tysk påtalemyndighet i en uttalelse.

Deutsche Bank anklages også for å ikke ha rapportert mistanker om hvitvasking, til tross for at det forelå tilstrekkelig med bevis for å avsløre ulovlige virksomheter, ifølge påtalemyndigheten.

Om lag 170 politibetjenter og etterforskere ransaket torsdag seks av bankens kontorer både i og utenfor Frankfurt, og storbankens aksjer falt med nesten 4 prosent da nyheten ble kjent torsdag morgen.

– Det er korrekt at politiet nå etterforsker enkelte av våre kontorer. Det gjør de i forbindelse med en sak knyttet til Panama Papers. Vi vil komme med en ytterligere uttalelse så fort vi har flere detaljer. Vi ønsker å samarbeide fullt ut med politiet, sier banken i en uttalelse.

Politiets etterforskning skal i hovedsak være rettet mot to ansatte i henholdsvis førti- og femtiårene, i tillegg til flere foreløpig ennå ikke identifiserte personer, ifølge tysk politi.

I 2017 fikk storbanken bøter på nærmere 5,25 milliarder kroner etter en etterforskning fra amerikanske og britiske myndigheter. Finansmyndighetene mente at banken ulovlig hadde ført 10 milliarder dollar ut av Russland ved å speile handler utført av bankens kontorer i New York, London og Moskva.

