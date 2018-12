Ivanka og Pence deltar på Mexicos presidentinnsettelse

Ivanka Trump og USAs visepresident Mike Pence skal delta på presidentinnsettelsen i Mexico, bekrefter Donald Trump mandag.

Det hvite hus sier Trump har utviklet et «sterkt forhold» til den påtroppende presidenten Andrés Manuel López Obrador og at presidenten ser fram til å jobbe med ham.

De to landene jobber med å finne en løsning for migrantene fra Sentral-Amerika som reiser gjennom Mexico i håp om å få asyl i USA.

Innsettelsen av Obrador skjer lørdag.

Trump hadde et ubekvemt forhold med den avtroppende mexicanske presidenten Enrique Pena Nieto etter at Trump under valgkampen i 2016 lovet å bygge en mur på grensa mellom landene og be Mexico betale for den, noe Pena Nieto nektet å gjøre.

