Sveitserne stemte ja til lovlig velferdsspionasje

Sveitsiske velgere støttet regjeringen og stemte søndag ja til en lov som tillater forsikringsselskaper å spionere på mistenkte forsikringssvindlere.

Loven ble vedtatt som en del av landets direkte demokrati, som tillater velgere å utfordre nasjonale saker fire ganger i året.

Det var motstandere av loven som kalte til folkeavstemning, men til slutt stemte 64,7 prosent av velgerne ja til at forsikringsselskaper kan overvåke deres kunder i saker hvor svindel mistenkes.

Det var lenge praksis blant selskaper i landet å spionere på sine kunder, fram til en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2016 satte en stopper for det. Men landets regjering insisterte på at en slik overvåking var nødvendig for å forhindre forsikringssvindel og holde kostnadene lave for alle.

– Det sveitserne viste er at sosialt sikkerhetsnett er viktig, men at det da er nødvendig at alle stilles til ansvar, sier Benjamin Roduit i landets kristendemokratiske parti.

Motstandere av loven har hevdet at den er satt sammen i all hast som følge av press fra forsikringslobbyister. De påpeker at loven ikke hindrer forsikringsselskapenes spioner fra å filme personer som for eksempel er i deres egen hage eller på privat balkong, fordi det kan filmes fra åpen gate.

Ifølge den nye loven vil heller ikke forsikringsselskapene trenge tillatelse til å foreta overvåking, kun «konkrete indikasjoner» på et falskt krav.

Sveitserne stemte også søndag for å fortsette praksisen med å ta hornene fra kyr. Det ble også flertall for å la internasjonale avtaler ha rang over nasjonale lover.

