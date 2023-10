Erling Braut Haaland ble årets spiss under Gullballen-utdelingen

Sportsmagasinet France Football står bak kåringen. Denne gangen gikk det prestisjetunge Gerd Müller-trofeet til Haaland.

Han vant foran PSG-stjernen Kylian Mbappé. Bak seg hadde han også store navn som Lionel Messi, Robert Lewandowski og Harry Kane. Lewandowski vant prisen i fjor.

– Først av alt vil jeg takke Manchester City, hele klubben, for at de gjør at jeg kan være meg selv hver dag, sa Haaland.

– Deretter vil jeg takke familien min og alle rundt meg, la han til.

Med seg til Paris hadde Haaland blant andre venninnen Isabel Haugseng Johansen og en stolt pappa Alfie Haaland. Rådgiver Egil Østenstad var også på plass.

Etter å ha fått prisen fikk Haaland alle sine scoringer forrige sesong på storskjerm.

Fikk utfordring

– Dette er jobben min, og det er derfor jeg er her nå. Jeg er god på å score mål. Skal jeg gi et råd til unge spillere, må det være at de må fortsette å være sultne, sa nordmannen.

Erling Braut Haaland kom sammen med Isabel Haugseng Johansen. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Han la videre til at han hele tiden jakter den gode følelsen det gir å se ballen gå i nettet.

– Jeg prøver hele tiden å hjelpe laget. Det ble en fantastisk sesong, sa Haaland.

Deretter fikk han skryt av prisutdeler Gary Lineker.

– Han vet hvordan han skal plassere seg i straffefeltet. Han forstår hvor ballen kommer til å ende. Det gjør han bedre enn alle andre, sa den engelske legenden.

Avslutningsvis ble Haaland utfordret av programleder Didier Drogba på å kopiere enten hans egen eller Linekers faste målfeiring etter den neste scoringen han gjør for City.

– Jeg skal tenke på dere begge to, så får vi se hva jeg gjør, flirte Haaland.

Drømmesesong

Nordmannen hadde en eventyrlig debutsesong i Manchester City. Han bidro sterkt til at klubben vant «The Treble» ved å score 52 mål og slå ni målgivende pasninger på 53 kamper.

Ifølge Transfermarkt er jærbuen akkurat nå verdens mest verdifulle fotballspiller, med en markedsverdi på 180 millioner euro. Det tilsvarer 2,12 milliarder norske kroner.

Haaland ble kåret til årets spiller av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i slutten av august. Nordmannen vant prisen i kamp mot Lionel Messi og Manchester City-lagkamerat Kevin De Bruyne.