– Min mening er at vi ikke trenger å reise til de olympiske leker uten flagg og nasjonalsang. Det er total diskriminering. Og min mening vil ikke endre seg.

Det sier Russlands skipresident, Jelena Välbe, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA, skriver Aftonbladet.

Dermed uttaler hun seg stikk i strid med den russiske presidenten Vladimir Putin. Senest i forrige uke uttalte presidenten at det er viktigere å delta selv om det innebærer restriksjoner på hvordan de russiske utøverne kan kle seg.

– Vi må styres av idrettsutøvernes interesser, sa Putin i forrige uke, ifølge RIA.

Advarer mot russisk boikott



Kremls talsperson Dmitrij Peskov har også vært kategorisk om russisk deltagelse i OL, og at nøytral bekledning ikke må stå i veien for russisk deltagelse.

– Individuelle utøvere skal delta i OL. Det er jeg overbevist om.

Lederen av den russiske olympiske komité, Stanislav Pozdnyakov, har advart om at en russisk boikott vil være en dårlig løsning.

Til tross for disse klare advarslene og anbefalingene, går Russlands skipresident, Jelena Välbe, hardt ut og krever russisk deltagelse på samme betingelser som utøvere fra andre land.

– Min mening kommer ikke til å forandres, fastslår hun overfor nyhetsbyrået RIA.

Tildelt hedersorden av Putin



IOC har tidligere anbefalt at utøvere fra Russland og Belarus skal kunne konkurrere under nøytralt flagg. Betingelsen er at de ikke støtter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Jelena Välbe har tidligere hyllet Vladimir Putin, og uttalt at hun stoler 100 prosent på den russiske presidenten. Uttalelsene førte til sterke reaksjoner.

Välbe, som har vært politisk aktiv for Putins parti, er tidligere tildelt en russisk orden av Putin for sitt bidrag til utviklingen av langrennssporten i Russland. Ordenen tildeles personer som har stått for «bragder for fedrelandet».