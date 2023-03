Kalvå avsluttet sesongen med stil – tok sin første verdenscupseier i Lahti

Det var 30-åringens første verdenscupseier. Hun har hatt en formidabel sesong etter mye motgang de siste årene.

– Det føles helt vilt, egentlig. Det bare kroner en vanvittig bra sesong. Jeg hadde så gode ski i dag, og det måtte jeg utnytte inne på stadion her. Da ingen kom på siden av meg på oppløpet, var det helt vilt, sa Kalvå til Viaplay.

Hun fikk med seg tre medaljer fra VM i Lahti, blant annet sølv på tremila. Kalvå var høyt oppe etter søndagens seier og varslet kamp om sammenlagttittelen i verdenscupen neste sesong.

– Ja, jeg har veldig lyst til det. Jeg har lyst til å gå mer sprint neste sesong. Utfordringen min er at jeg blir litt fort syk. Jeg må finne en løsning på det hvis jeg skal klare å kjempe om verdenscupen sammenlagt. Men det er absolutt et mål for neste år.

Smart

På fellesstarten i Lahti vant hun foran den svenske overraskelsen Jonna Sundling og tyskeren Katharina Hennig på en overraskende jevn fellesstart.

Den svenske distanseeksperten Ebba Andersson så ut som en klar favoritt da løpet gikk inn i avslutningsfasen, men Kalvå var smart og klarte å knekke konkurrentene med noen hundre meter igjen.

Sprinteren Sundling imponerte og spurtet til 2.-plass, bare ni tidels sekund bak den norske vinneren. Hennig ble slått med ytterligere to tideler, mens Andersson var enda to tideler bak og måtte ta til takke med 4.-plass.

Fra rundt 13 kilometer var Kalvå den eneste norske løperen som klarte å henge med i tetgruppen. Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg måtte gi sekunder og ble liggende i front blant forfølgerne. Senere skulle imidlertid Weng koble seg på i tetgruppen, som da talte åtte løpere, en kort stund.

Første siden 1990

Tiril Udnes Weng sikret sammenlagtseieren i verdenscupen lørdag og trengte dermed ikke å levere noe kjemperenn på fellesstarten. Hun er den første siden 1990 som vinner verdenscupen med bare én seier i løpet av sesongen, og den første noensinne som vinner sammenlagt med bare én seier i karrieren.

Sprintverdensmester Sundling gjorde et svært imponerende renn og lå lenge i front sammen med lagvenninnene Andersson og Frida Karlsson. Men ingen av dem klarte å følge Kalvås rykk på slutten.

Heidi Weng tok 7.-plassen i rennet. Østberg ble nummer 11, Margrethe Bergane nummer 15 og Tiril Udnes Weng nummer 18.