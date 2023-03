Finsk forretningsmann kaster seg inn i United-budkampen – vil ha fansen med på laget

Lokalavisen Manchester Evening News er blant mediene som omtaler budet fra Zilliacus.

Forretningsmannen er til daglig styreformann i sosiale medier-gruppen novaM Group. Han kaster seg inn i kampen om eierskapet i United gjennom et investeringsselskap han eier.

– Nåværende markedsverdi er i underkant av 3,9 milliarder

Budet fra Zilliacus baserer seg på at han selv kjøper halve Manchester United. Den andre halvdelen skal klubbens supportere ha muligheten til å ta kontroll over. Finnen ønsker også at fansen i så fall skal få en stemme i avgjørelser som skal tas gjennom en app.

«Enhver idrettsklubb bør til syvende og sist tilhøre sine fans. Den nåværende utviklingen, der milliardærsjeiker og oligarker tar over klubber og kontrollerer dem som deres personlige lekeplasser, er ikke en sunn trend», heter det i en uttalelse fra Zilliacus.

«Den nåværende markedsverdien til klubben er i underkant av 3,9 milliarder amerikanske dollar. Det betyr at hvis hver og en av klubbens fans ville være med på å kjøpe klubben, ville den totale summen per fan utgjøre mindre enn 6 dollar. Mitt bud er bygget på likestilling med fansen», fortsetter han.

Eier ishockeyklubb

Zilliacus er ikke ukjent med å engasjere seg i fotballen. Han har tidligere vært styreformann i den finske klubben HJK Helsingfors.

I øyeblikket eier han ishockeyklubben Jokerit i hjemlandet.

«Mitt selskap vil finansiere halvparten av summen som behøves for å overta klubben, og jeg vil be fansen, gjennom et nytt selskap som er under opprettelse for dette spesifikke formålet, om å delta med den andre halvparten. Hver fan som blir med vil ha tilgang til en app som fansen, fra hvor som helst i verden, kan bruke til å delta og avgi sin stemme når man skal avgjøre fotballsaker knyttet til klubben. Ingen avgjørelser vil bli tatt som ikke støttes av et flertall av fanskaren», heter det fra forretningsmannen.

Zilliacus vil også at United skal gå foran i kampen mot netthets.

«Manchester United skal ikke bare være den beste fotballklubben i verden, det bør også være den ledende klubben i verden i arbeidet for å stoppe overgrep, rasisme og hatefulle ytringer i sosiale medier og på idrettsbaner.», skriver finnen.

Utsatt budfrist

Den britiske milliardæren Sir Jim Ratcliffe og Sheik Jassim Bin Hamad Al Thani fra Qatar er to andre aktører som kjemper om å overta United fra den dagens eiere, den amerikanske Glazer-familien.

Opprinnelig var det budfrist onsdag kveld, men denne skal ha blitt forlenget i siste øyeblikk. Noen ny frist er torsdag ikke bekreftet.

Glazer-familien skal ha verdsatt United til 6 milliarder pund (cirka 77 milliarder kroner).