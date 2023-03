Klæbo om Skistads valg: – Vet hva jeg selv ville ha gjort

Skistad har vist stor form den siste tiden med tre seirer i sprintverdenscupen i langrenn i løpet av kort tid. Rett i forkant av VM i Planica ble det seier i franske Les Rousses, så ble det en ny klassiskseier på hjemmebane i Drammen og deretter seier i skøytesprinten i Falun i helgen.

Det har Skistad klart med eget opplegg. Tiden hennes på landslaget ble ikke som hun hadde tenkt seg, og hun har selv satt spørsmål ved om landslagssystemet er noe som passer for henne.

Skistad har blomstret etter at hun fristilte seg fra landslaget igjen.

24-åringen fra Konnerud har ennå ikke bestemt seg for hva hun gjør til neste sesong, selv om Norges Skiforbund står klare til å ta imot henne med åpne armer.

Kanskje velger hun å fortsette som en fri fugl utenom alle lag under Konnerud-treneren Lage Sofienlund.

Vanskelig

Klæbo synes det er vanskelig å komme med et direkte råd til Skistad, men er ikke tvil om hvilket valg han selv ville ha landet på.

– Jeg kan bare snakke for meg selv. Da jeg var på rekruttlandslaget, var det ingen tvil om hvor jeg ville være. Dette handler om hva det er best at jeg holder på med, hva som skaper utvikling og hva som skal til for å bli bedre, sa Klæbo til NTB og Nettavisen etter sprinten i Drammen.

Da hadde akkurat Skistad vunnet sin andre verdenscupseier for året. I helgen kom den tredje.

Klæbo vant også i Drammen.

– Det var argumentet mitt den gangen, og jeg står fast ved det. Kristine viser at hun er en fantastisk god sprinter som vi vil få god nytte av framover. Det blir spennende å se hva hun velger. Det blir vanskelig å gi henne råd, men jeg vet hva jeg selv valgte, og jeg har ikke angret på det, sier Klæbo.

Tilpasning

Klæbo har alltid tilhørt landslaget som senior, selv om han i store perioder har trent for seg selv og har oppholdt seg mye i høyden når lagkameratene har trent i lavlandet.

Klæbo sier dette om en eventuell egen tilpasning for Skistad også.

– Skiforbundet er veldig på dette med individuell tilrettelegging. En ting er mitt høydeopplegg, men det er individuelle tilpasninger uansett hvem det er snakk om. Det handler om ha trenere som er på ball. Der har i hvert fall Arild Monsen (sprinttrener for landslagsherrene) vært trygg, og det tror jeg også Stig Rune og Sjur Ole er flinke til, sier Klæbo kvinnetrenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen.