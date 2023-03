Ny suveren sprintseier til Johannes Høsflot Klæbo i Falun

Klæbo innfridde som kjempefavoritt og tok seg av seieren i finalen foran Erik Valnes.

Tre norske og tre franske løpere møttes i finalen.

Verdenscupdebutant Håkon Asdøl gikk en forrykende sprint og sikret seg også finaleplass. Der ble 25-åringen nummer seks. Fra semifinalen tok han seg videre på tid etter å ha slått svenske Edvin Anger med noen få tusendeler.

Asdøl får en ny sjanse i verdenscupen i skøytesprinten i Tallinn tirsdag.

Golberg-trøbbel

For Even Northug, Harald Østberg Amundsen og Sindre Bjørnestad Skar ble det exit i semifinalen i Falun. Bjørnestad Skar så sterk ut, men fikk et ublidt møte med den svenske snøen i den siste utforkjøringen på Lugnet skistadion.

– Det var et stort hull i skien min. Jeg satte rett og slett staven ned i skien og dælja i bakken. Jeg slo ut pusten. Det var ganske ubehagelig, sa Skar til Viaplay.

Pål Golberg måtte se arbeidsdagen ta slutt allerede i kvartfinalen.

I sammendraget i verdenscupen hadde Klæbo 239 poeng til gode på nettopp Golberg foran lørdagens renn. Med seieren økte avstanden betraktelig. Dermed kan ikke Golberg, som røk ut i kvartfinalen i Falun, lenger innhente Klæbo i kampen om den gjeve krystallkula.

Formidabel statistikk

Golberg skal heller ikke gå i Tallinn tirsdag. Dermed gjenstår det kun to individuelle verdenscuprenn, i Lahti neste helg, for hans del.

Klæbo har vunnet 17 av de 27 individuelle rennene i verdenscupen denne vinteren. Den forrige herrerekorden på én sesong hadde Martin Johnsrud Sundby i 2015/16. Da gikk han til topps 14 ganger.

Rekorden uansett kjønn er Therese Johaugs 20 triumfer i 2019/20-sesongen. Den er ikke umulig å tangere for Klæbo med to sprintrenn og en 20 kilometer i fellesstart igjen.