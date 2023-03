Shiffrin tangerte fredag den svenske legenden Stenmarks 86 verdenscupseirer. Etter lørdagens slalåmseier troner hun alene på toppen.

Den amerikanske stjernen ledet med 69 hundredels sekund etter første omgang, og suste ned til seier i finaleomgangen. Wendy Holdener tok annenplassen, mens hjemmehåpet Anna Swenn-Larsson endte som nummer tre.

Shiffrin, som er kjæreste med Norges fartskonge Aleksander Aamodt Kilde, vant to gull og et sølv i VM tidligere i vinter.

– Nå måtte jeg tørke litt i øyekroken her. Wow, man blir nesten tom for ord etter hvert. Helt rå, og jeg tar av meg hatten, sa Kilde til Viaplay om kjæresten.

– Hun er i mine øyne tidenes alpinist, fortsatte han.

Dominert

Amerikaneren vant sitt første verdenscuprenn i nettopp Åre i desember 2012.

Over ti år og 85 verdenscupseirer senere var hun tilbake og ble historisk med to seirer på to dager. Det skjedde 34 år etter at Stenmark satte det som ble omtalt som en «umulig» rekord.

Stenmark dominerte teknikkdisiplinene slalåm og storslalåm fra 1975 til han la opp i 1989.

Stenmark fikk alle sine seirer i teknikkdisiplinene slalåm (40) og storslalåm (46). Det gjelder ikke for Shiffrin, som har en god spredning med super-G og utfor i tillegg.

Holtmann beste norske

Mina Fürst Holtmann ble nummer 14, mens Thea Louise Stjernesund endte på 25.-plass.

Maria Tviberg hektet i den andre omgangen og kjørte ut. Hun er regjerende verdensmester i parallellslalåm. Kristin Lysdahl (+4,07) og Bianca Bakke Westhoff (utkjøring) røk ut i første omgang.

Sesongen avsluttes i Soldeu i Andorra i neste uke.