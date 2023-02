Marte Olsbu Røiseland tok VM-bronse på jaktstarten i Oberhof

Dermed ble det full jubel for Froland-løperen to dager etter den sure 4.-plassen på sprinten. Hun kom i trøbbel underveis på grunn av tre bomskudd på standplass, men mange andre bommet også.

Med fullt hus på siste skyting kunne Olsbu Røiseland dermed følge etter Julia Simon (Frankrike) og Denise Herrmann-Wick (Tyskland). Disse tok gull og sølv.

Herrmann-Wick styrte lenge mot seier, men bommet for mye og lot Simon slippe forbi.

– Det er veldig, veldig deilig. Etter den sesongen jeg har hatt, smaker denne bronsemedaljen som gull. Det er helt utrolig at jeg klarte det. Det så ikke spesielt lyst ut i høst og før jul, sa Olsbu Røiseland til TV 2.

Comeback

Hun ble VM-dronning i 2021 og OL-dronning i fjor, men denne sesongen har hun hatt det vanskelig. Hun slet med helsa en lang periode og kom først til start i verdenscupen i januar.

Hun rakk fem individuelle løp i verdenscupen før VM. Plasseringene varierte fra 16.- til 4.-plass. Men VM-formen ser hun ut til å ha fått spisset. Hun åpnet også Oberhof-mesterskapet med gull i blandet stafett.

Spennende

Det ble dramatikk underveis med tre norske løpere som var inne og ute av medaljekampen. VM-debutant Juni Arnekleiv lå på 3.-plass halvveis i løpet, men ødela løpet på tredje skyting.

Ingrid Landmark Tandrevold var brått også en medaljekandidat, men hun bommet tre ganger på standplass og havnet dermed et stykke bak Olsbu Røiseland. Det holdt samtidig til en 4.-plass.

– Det er bra å bli nummer fire, men samtidig er det litt kjedelig å bli nummer fire i et VM. Heldigvis var det lagvenninnen min som ble nummer tre, sa hun.

VM-debutanten Arnekleiv endte på 13.-plass i rennet, mens Karoline Knotten ble nummer 17, Ragnhild Femsteinevik 21 og Ida Lien 36.

Neste øvelse for skiskytterkvinnene i VM er onsdagens normaldistanse over 15 kilometer.