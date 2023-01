Onsdag kom IOC med en uttalelse der de hevdet at «det store flertallet» av representantene for utøverne ønsker at utøvere fra Russland og Belarus skal få returnere til internasjonale konkurranser, til tross for angrepskrigen mot Ukraina.

NRK hevder flere kilder bekrefter at lederen av den norske utøverkomiteen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen skal ha anerkjent utfordringene med krigens brutalitet, men også gitt uttrykk for at utøverne ikke skal ekskluderes på bakgrunn av hva slags pass de har.

IOC la i redegjørelsen frem at man jobber for å la russiske og belarusiske utøvere få konkurrere igjen. I så fall vil det skje under nøytralt flagg.

Jacobsen har ikke svart på NRKs henvendelser.

Svensk representant: – Ingen sa tydelig fra

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson bekrefter at den norske utøverkomiteen var blant flertallet som støtter de russiske ut belarusiske utøverne tilbake.

– Ingen sa tydelig fra. Det var vi som gjorde det, sier Samuelsson til NRK. Han representerte Det internasjonale skiskytterforbundet under møtene med IOC.

– Vi ga uttrykk for at vi ikke syntes de skal være velkommen tilbake. Vi snakket om den olympiske freden som er brutt tre ganger, alle ganger av Russland. Det er kun Russland som har brutt den. Skal den finnes så må det være konsekvenser. De brøt den i 2008, 2014 og nå i 2022, utdyper han.

Svensk skistjerne truer med boikott

Linn Svahn (23) sier hun er klar til å droppe VM i Planica om IOCs nye standpunkt åpner for et russisk comeback i langrennssporten.

– Hvis det sånn at vi stiller i VM og døren er åpen, da er jeg klar til å boikotte, sier sprintstjernen Svahn til Aftonbladet.

Uttalelsen kommer etter at Expressen fikk et svar fra FIS som kan gi russiske løpere håp om en snarlig retur. De har vært utelukket siden Russlands invasjon av Ukraina i fjor vinter.

«FIS har notert seg meldingen og anbefalingene fra IOC, og disse vil bli tatt hensyn til neste gang temaet diskuteres i FIS-styret», sto det i en epost fra forbundet.

Erik Røste sitter i styret som norsk medlem, og han synes ikke det er tid for å endre på vedtaket om en kollektiv utestengelse.

– Etter min oppfatning er det ingen grunn til at russere skal tilbake igjen. Det har jeg sagt, og det vil jeg gjenta. Det er først når krigen er over, at vi kan snakke om å ønske russiske og belarusiske utøvere tilbake i mitt syn, sier Røste til NRK.

Trettebergstuen og Kjøll: Uakseptabelt

Torsdag har både kulturminister Anette Trettebergstuen og Norges idrettspresident Berit Kjøll sagt til NTB at det norske standpunktet er uendret, selv om IOC nå er på vei bort fra en kollektiv utestengelse.

– I dagens situasjon er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt, sier Kjøll

– Russland fortsetter sin angrepskrig i Ukraina. Det er derfor ingenting i situasjonen som tilsier at IOC eller særidrettene skal åpne mer opp for deltakelse nå, sier Trettebergstuen i en kommentar til NTB.