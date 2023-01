Asialekene gir grønt lys for russisk deltakelse

I en uttalelse torsdag skriver OCA at rådet slutter seg til Den internasjonale olympiske komités uttalelse om å ha solidaritet med Ukraina. Rådet stiller seg også bak videre sanksjoner mot Russland og Belarus.

Samtidig åpnes døren for at russiske og belarusiske utøvere kan ønskes velkommen tilbake i konkurranser.

«OCA tror på idrettens samlende kraft, og at alle idrettsutøvere, uavhengig av nasjonalitet eller passet de har, bør kunne konkurrere i idrettskonkurranser. OCA har tilbudt kvalifiserte russiske og belarusiske idrettsutøvere muligheten til å delta i konkurranser i Asia, inkludert Asialekene», heter det i uttalelsen.

Rådet skriver avslutningsvis at man vil følge nøye med på IOCs arbeid med å vurdere muligheten for at russiske og belarusiske idrettsutøveres kan gis grønt lys for deltakelse i konkurranser under strenge betingelser.

Klare krav

I en uttalelse onsdag skrev IOC at et klart flertall av utøverrepresentantene ønsker å la russere og belarusere delta under nøytralt flagg i OL. Organisasjonen uttrykte videre solidaritet med Ukraina, men opplyste samtidig at det pågår et arbeid for å se på hvordan utøvere fra Russland og Belarus kan innlemmes i det gode selskap.

Forutsetningen for at dette kan skje, er blant annet at de aktuelle utøverne ikke representerer hjemlandet, og at de ikke på noe tidspunkt har uttrykt støtte til krigføringen i Ukraina.

Det forutsettes også at de følger antidopingregelverket.

Uttalelsen fra IOC vakte raskt skarpe reaksjoner fra ulike hold.

– I dagens situasjon er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt, sa idrettspresident Berit Kjøll til NRK.

Asialekene i Kina

Nå går det imidlertid mot deltakelse for de aktuelle utøverne i asiatiske konkurranser.

Asialekene arrangeres hvert fjerde år for asiatiske utøvere. Det er en multisportkonkurranse, og mange av idrettene er utenfor den olympiske paraplyen.

Den 19. utgaven av lekene holdes i kinesiske Hangzhou i september. Den skulle opprinnelig blitt avholdt i fjor, men ble utsatt på grunn av coronapandemien.