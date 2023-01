– Jeg skal til røntgensjekk, sa Kilde til den skrivende pressen da han hastet til sykehuset.

I et klipp Eurosport har publisert kan man se at Lommedalen-alpinisten slo hånden ned i den knallharde isen underveis i treningsomgangen. I mål var det tydelig at Kilde hadde store smerter i hånden og håndleddet.

30-åringen hadde den 17. raskeste tiden på utfortreningen torsdag.

Etter målgang fikk han bandasjert inn sin høyre hånd. Til NRK sa Kilde at han fortsatt satser på å kunne kjøre fredagens utforrenn.

– Jeg har veldig lite info, men med det jeg har fått, gir jeg det en 95 prosent sjanse for at han stiller opp i morgen, og 80 prosent for at han vinner. Han er storfavoritt på start i morgen, sier lagkamerat Adrian Smiseth Sejersted til NTB.

– Bra smerteterskel

– Selv Kilde med en litt vond hånd kan vinne?



– Selv Kilde med en brukket hånd som er teipet fast i staven, kan fint vinne i morgen. Kjetil Jansrud gjorde det i VM i Åre, og Kilde kan gjøre det i morgen i Kitzbühel, svarer lagkompisen.

Sejersted er klokkeklar på at Kilde vil gjøre alt han kan for å stille til start i fredagens utforrenn.

– Det skal mye til for at han ikke stiller. Han har bra smerteterskel fra før, og gir man ham et par smertestillende, og med litt adrenalin, så går det fint.



Kilde har hatt en eventyrlig sesong så langt. Han har i vinter vunnet fire av seks utforrenn og to av fire i super-G. Sist helg var han best i begge disipliner i sveitsiske Wengen.

Jakter rekord

Skulle han ta dobbel i Kitzbühel også, vil han være den første nordmannen til å vinne åtte verdenscuprenn i løpet av en sesong.

Den tidligere rekorden innehar Kilde selv (2021-22-sesongen) sammen med Aksel Lund Svindal (2015–16) og Kjetil Jansrud (2014–15) på sju seirer.

Sejersted leverte en meget solid treningsomgang da han kjørte ned til den sjuende beste tiden. Etter målgang var han godt fornøyd.

– Det var en ganske ålreit runde. Jeg hadde en litt større miss i midten, men jevnt over ganske bra. Jeg føler meg ganske fin. Kort oppsummert, så har jeg troen, sa Sejersted til NTB.

Markus Fossland Nordgård og Henrik Røa har også vært i aksjon på torsdagens utfortrening. De endte som nummer 38 og 53.