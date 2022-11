– Klubben takker ham for hans enorme bidrag gjennom sine to perioder på Old Trafford, med 145 mål på 346 kamper, og ønsker ham og hans familie alt det beste i framtiden, står det i den korte uttalelsen.

– Alle i Manchester United er fortsatt fokusert på å fortsette lagets framgang under Erik ten Hag og jobbe sammen for å oppnå suksess på banen.

Ronaldo selv er i Qatar for å spille VM med Portugal. Han bekrefter i en egen uttalelse at partene etter samtaler ble enige om å avslutte kontrakten før tiden. 37-åringens avtale med klubben hadde varighet til sommerne 2023.

– Jeg elsker Manchester United og klubbens tilhengere. Det vil aldri noen gang endres. Likevel føles dette som rett tid å søke nye utfordringer. Jeg ønsker laget all mulig suksess resten av sesongen og i framtiden, sier Ronaldo i uttalelsen.

Han gikk for en drøy uke siden knallhardt ut mot klubbledelsen og manager Erik ten Hag i et TV-intervju med Piers Morgan. Der sa han blant annet at han ikke har respekt for nederlenderen. Han kritiserte også eierne og tidligere spillere.

Ronaldo sa i intervjuet at han opplever behandlingen han har fått i klubben som et svik og hevdet at den siste tiden har vært den vanskeligste perioden i hans liv.

De fleste regnet med at uttalelsene ville medføre at han var ferdig i United, og tirsdag kom bekreftelsen.

Portugal møter Ghana i sin første VM-kamp torsdag.