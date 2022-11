Skreia-gutten slo til med tiden 6.08,24. Det er klar bestenotering for hans del, og av norske skøyteløpere har kun Sverre Lunde Pedersen (6.07,16) vært raskere på distansen.

– Dette er ville saker av Sander Eitrem, rett og slett, utbrøt Viaplay-kommentator Eirik Koren under direktesendingen fra Nederland.

– Det er et lite sjokk

Eitrem gjorde den sjette kjappeste 5000-meteren i Thialf noensinne. På den lista har han bare nederlenderne Patrick Roest (fire tider) og Jorrit Bergsma foran seg. Lørdagens seier tok Roest, som senket sin egen banerekord til 6.04,36.

– Fy fader, jeg har ikke ord. Under 6.09 hadde jeg ikke trodd i det hele tatt, så det er et lite sjokk. Det er et lite stykke opp til Roest, så det er fortsatt mye å hente, sa Eitrem til Viaplay etterpå.

– Det lover bra at jeg går fire sekunder fortere her enn i Calgary, la han til.

Det var i den canadiske OL-byen han i fjor satte det som da var personlig rekord.

Delt glede

På pallen i Heerenveen fikk Eitrem selskap av Hallgeir Engebråten. Tredjeplassen ble norsk på 6.09,44.

– Ingenting er bedre enn å stå her sammen med Sander. Vi leverte to gode løp. Jeg har stort sett stang-ut på denne tiden av året, så jeg er fornøyd, sa Engebråten.

På landslaget er duoen romkamerater, og begge er en del av klubben Nord-Odal.

Juniorrekord

Det ble også karrierebeste på Sigurd Henriksen med 6.17,67 i lørdagens løp. Det holdt til 11.-plass og juniorverdensrekord.

– Det er helt sykt å ta den rekorden i Thialf. Publikum heiet på meg som om jeg var en nederlender. Det er gøy og en lettelse å klare dette, sa Henriksen til Viaplay.

Tidligere på dagen satte Peder Kongshaug personlig rekord da han vant 5000-meteren i B-gruppa. Rogalendingen noterte 6.13,51.