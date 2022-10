– Jeg gikk og trillet barnevognen da jeg kjente en uutholdelig smerte i ryggen, skal Marí har sagt til Monza-direktør Adriano Galliani fredag formiddag, ifølge avisen Gazzetta dello Sport.

29-åringen var på handletur med sønnen og kona da han ble angrepet. Forsvarsspilleren ble ikke livstruende skadd, men måtte fredag opereres for å hindre at han får permanente muskelskader i ryggen, melder Sky Sports.

– Jeg hadde flaks. Siden hogde samme person en annen i halsen. Jeg så en annen person dø foran meg, fortsatte spanjolen.

En person ble drept, og flere andre ble skadd da en 46 år gammel mann gikk til angrep i et kjøpesenter i Milano-forstaden Assago torsdag kveld. Mannen har ifølge BBC en historikk med psykiske problemer. Politiet har utelukket at terror var bakgrunnen for angrepet.

Galliani sier til Gazzetta at Marí håper å være tilbake på treningsfeltet allerede neste uke.

– Pablo er høy (193 centimeter), og det reddet mest sannsynlig livet hans ettersom kniven traff noen centimeter under en lunge, forteller han.

Marí er leid ut til Monza fra Arsenal.