Mer motgang for Casper Ruud – tapte for Wawrinka i Basel

For annen turnering på rad måtte Ruud se seg slått allerede i første runde. Med ett unntak i hvert sett dominerte han i egen serve, men Wawrinka benyttet unntakene til å få servebruddene han trengte.

– Det ble litt tøft i dag. Serven sviktet en gang i hvert sett, og jeg klarte ikke å bryte tilbake. Jeg hadde noen sjanser jeg ikke greide å utnytte, og gjorde noen slurvete feil. Innendørs hardcourt har aldri vært min sterke side, og det viste seg igjen at jeg kan være litt sårbar på det underlaget, sa Ruud til NTB.

– Jeg skal prøve å bli bedre på det. Det har vært noen litt sure tap nå, men jeg er motivert for å prøve å snu det.

Wawrinka har tre Grand Slam-titler på merittlista. Han har som best vært nummer tre i verden, samme plassering som Ruud har nå, men 37-åringen har slitt med alvorlige skader og er i øyeblikket på 194.-plass.

I det første settet vant Ruud fire av sine fem servegame blankt, men fjerde gang han servet tok Wawrinka ikke bare poeng, han brøt nordmannens serve.

Statistikken brutt

Det ble eneste servebrudd i settet, som hjemmefavoritten vant 6-4. Ruud hadde tre bruddballer på 3-4, men greide ikke å omsette noen av dem, og den sveitsiske hjemmefavoritten dro i land settet.

I det andre settet hadde Wawrinka vunnet bare ett poeng i Ruuds serve før han brøt blankt til 5-4. Så servet han hjem kampen etter en time og 18 minutter.

– Stan spiller litt hurtigere enn de jeg har trent med hjemme. Jeg er imponert av det han fyrte løs med, sa Ruud.

Ruuds forrige tap på sveitsisk jord var i kvalifiseringen i Basel i 2019. Siden har han vunnet fire turneringer i alpelandet. Fire av hans ni ATP-titler har kommet i Sveits, deriblant to av de tre i år. Det var i Genève og Gstaad, begge på grus.

Følelser

Wawrinka var full av følelser etter seieren.

– Jeg var veldig nervøs før kampen. Jeg har alltid lyst til å gjøre det bra her i Basel, og det var emosjonelt for meg å slå Casper. Det er for publikums skyld jeg har fortsatt tross skader og motgang, og de hjalp meg mye i dag, sa han.

Sveitseren møter amerikanske Brandon Nakashima i neste runde.

Roger Federer, som nylig avsluttet karrieren, vant turneringen i fødebyen Basel 10 av de 14 siste årene den ble arrangert. Turneringen ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien. Federer vant sist i 2019.

Neste oppgave for Ruud er Masters1000-turneringen i Paris neste uke.