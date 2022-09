Klæbo mener langrennssporten er i angrepsposisjon – ser til sykkel og Formel 1

– Jeg ser vel på langrennssporten som litt i angrepsposisjon, egentlig. Jeg synes jo at produktet langrenn, er et godt produkt. Og så tror jeg det er viktig at vi som utøvere har fokus på det vi kan være med å bidra på å gjøre. Og hvert fall for min del er det noe jeg bruker masse tid på, å være et godt forbilde, sier Klæbo til i et Teams-intervju med NTB fra høydesamling i Park City, USA.

Ski-veteran Trond Nystad og Frankrike-profil Lucas Chanavat uttalte tidligere i uken til VG at det er bekymret for rekrutteringen til langrenn i Europa. Bjørge Stensbøl sa i en annen VG-artikkel at han tror interessen for langrenn kan få slite med nye, norske verdensstjerner i store idretter og fraværet av russiske utøvere.

– Her i USA har jeg fått muligheten til å være med alle de lokale lagene her i Park City og fått lov til å ha en økt med dem. Og det vi hører her er at det er kø for å få lov til å få være med i en klubb her i Utah, fordi det er så mange som vil gå på ski. Så rekrutteringen er der, absolutt. Og så tror jeg det er viktig å ikke svartmale alt, sier Klæbo.

Likevel ser han at idretten trengs å utvikles for å ikke miste enda mer interesse enn den allerede har gjort de siste årene.

– Må klare å se på andre idretter

– Jeg er jo der at jeg synes nyskapning og nytenkning er viktig, og der tror jeg ikke vi skal være redd for å prøve heller. Hvis mange mener det gjøres mye riktig i skiskyting, noe det helt sikkert gjør, så tenker jeg at man må klare å se på andre idretter, sier langrennsstjernen og fortsetter:

– Sykkel for eksempel har jo definitivt klart å skape mange seere og profiler fra mange ulike nasjoner.

Verdenseneren har tidligere foreslått et lignende system som i landeveissykling, der man sykler for et lag istedenfor nasjonen i verdenscuprenn.

– Hvilken utenlandsk utøver ville du hatt med deg på et slikt lag?

– Det er vanskelig å si. Da måtte jeg gått en runde med meg selv. Det hadde vært fristende å si at man skulle vært smart nok til å ta med en amerikaner, men jeg har ikke noen drømmepartner. Men jeg synes hvert fall at den tanken og ideen må løftes fram, svarer 25-åringen.

Inspireres av Formel 1

Klæbo trekker fram en annen idrett han også henter inspirasjon fra når det kommer til å utvikle langrennssporten:

– Man kan se på samme nivå som man ser Formel 1. Der er det flere nasjoner og forskjellige lag som konkurrerer mot hverandre. Man klarer jo absolutt å skape de duellene der. Og sånn jeg ser det så handler idrett om underholdning, de duellene og de idrettsopplevelsene vi har.

– Du ser det på fotball og alle andre idretter der du har de lokale oppgjørene, der det er litt mer spenning og er litt mer intenst. Og de gir det lille ekstra, og det tror jeg er viktig å få fram i langrenn også, fortsetter han.