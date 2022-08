Riise røper endringer før skjebnekampen mot Belgia

– Vi har tanker om et grunnspill i 4-3-3 med breddespillere for å utnytte kompetansen vi føler ligger der i troppen. Det er hovedendringen i måten å spille på. Så skal vi jobbe med detaljer om hvordan vi skal utnytte 4-3-3 offensivt og defensivt, fortalte Riise til NTB.

Hennes forgjenger Martin Sjögren stilte Norge opp i 4-4-2 i sommerens EM.

Landslagssjefen fjernet seks spillere fra Sjögrens EM-tropp og erstattet dem med seks spillere uten landslagserfaring fra A-laget. Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa var blant de utelatte stjernespillerne.

Karina Sævik var også i utgangspunktet utelatt, men da Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen trakk seg fra troppen for å ta en pause på landslaget, ble Sævik hentet inn.

– Når vi tar med noen flere forsvarsspillere, blir konkurransen enda skarpere på de offensive plassene. Da er det noen som naturlig må ut. Vi føler et behov for å hente inn spillere som har prestert i Toppserien over tid, senest i Champions League. Det er et viktig signal, sa Riise.

Riise får støtte av TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen for å ha vraket stjernespillere.

– I mesterskapet var det et lag som ikke presterte bra. Det går litt utover noen enkeltspillere. Det handler om at vi skal ha plass til å se flere. Noen av disse spillerne presterte kanskje ikke meget godt i EM, så sånn sett kanskje litt fortjent. Men nå må dem som får muligheten, prestere vel så bra for å vise at de fortjener plassen videre. Her røskes det litt opp i ting, så kommer det et uttak senere hvor man vil se litt mer hvem som blir de faste spillerne, sa Gulbrandsen til NTB.

I riktig posisjon

I laguttaket kunne man også se at Julie Blakstad, som i stor grad ble brukt som venstreback under EM, var flyttet opp som angrepsspiller i troppen.

– Det gir hvert fall en større trygghet for spillerne. At de i større grad er trygg i rollen din. Som spiller er det enklere å ha en rolle lik den du har i klubbhverdagen. Det gjør det veldig mye enklere å jobbe med ting og bli bedre på ting, sa TV 2-eksperten.

Landslagssjefen røpte også at det kan komme endringer rundt kapteinsrollene på landslaget. Under Sjögren har Maren Mjelde båret kapteinsbindet.

– Vi har hatt en fin runde med dem. Vi skal diskutere litt videre. Så kommer det først på samlingen hvordan vi ser for oss et kapteinsteam og struktur.

Tøff start

Den første prøvelsen Riise får som landslagssjef, er skjebnekampen i VM-kvalifiseringen mot Belgia. Skal Norge ha størst mulig sjanse til å kvalifisere seg til mesterskapet, er de nødt til å ta poeng. Belgia tapte for Sverige i kvartfinalen.

– Jeg håper energinivået og den genuine lysten og troen på at vi skal gå inn i Belgia-kampen med selvtillit, er den største endringen. Belgia kommer med selvtillit. De fikk et fantastisk EM. Sikkert over det de forventet. Vi må være positive og ha en fin inngang der, sa landslagssjefen.

– Er det skummelt å debutere i en sånn kamp?

– Nei. Det er skikkelig motiverende. Det er noe i andre enden som er en skikkelig gevinst. Vi er vant til å stå i de prestasjonene der. Det er gøyere. Vi gleder oss, svarte Riise.

– Kan det være en fordel å være litt revansjesugne?

– Absolutt. Alt vi har snakket om, er at de har lyst til å komme tilbake og vise seg fram fra en bedre side.

Norge topper gruppe-F i VM-kvaliken med 22 poeng på åtte kamper. Belgia følger tre poeng bak. Norge spiller borte mot Belgia 2. september og hjemme mot Albania 6. september.