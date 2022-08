Moren fikk påvist nervesykdommen ALS for ett år siden. I fjor gikk Vonn ut offentlig og fortalte om helseproblemene til mammaen.

– Jeg er takknemlig for alle øyeblikk jeg fikk med henne, men også for at hun ikke lider lenger. Mamma døde fredfullt mens jeg holdt hånden hennes, skriver Vonn på Facebook.

Vonn sluttet som alpinist i 2019 etter å ha vært i verdenstoppen mange sesonger.

Hun vant blant annet den totale verdenscupen fire ganger.