Spesialsydd opplegg og utgiftene dekket på Klæbos høydetur

I Park City får han en haug av ressurser til rådighet. – Jeg får tilgang til alle ressursene som det amerikanske landslaget har der borte. Det vil si basseng, sykkel, styrkerom, fysioterapeut, lege og alt annet jeg ønsker, røper Klæbo overfor Adresseavisen.

Norges Skiforbund dekker Klæbos utgifter i forbindelse med turen. – Vi har fått til et veldig bra og kostnadseffektivt opplegg, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Klæbo sier spesialavtalen er en viktig faktor for at han reiser til USA. – Det kunne blitt utfordrende med akutte ressurser på et mindre sted enn Park City. Nå har jeg en god plan og alle fasiliteter som trengs. All hjelpa jeg har fått av dem har vært viktig for oppholdet.

Klæbo har slitt med en muskelskade i noen uker. Han er ikke frisk, men gikk renn på rulleski i Trondheim lørdag. Det endte med 9.-plassen.