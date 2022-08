Ødegaard og Arsenal innfridde i seriepremieren – vant tøff London-batalje

Etter en åpning preget av høyt tempo og flere tøffe dueller, fikk gjestene den forløsende 1-0-scoringen etter et godt innøvd hjørnespark. Fra kloss hold stanget Gabriel Martinelli Arsenal i føringen etter målgivende fra ukrainske Oleksandr Zintsjenko.

Få minutter før slutt satte Marc Guehi ballen i eget mål etter et innlegg fra Bukayo Saka. Dermed endte det 2–0 til Arsenal på Selhurst Park.

– Vi visste at den første kampen er så viktig for resten av sesongen. Vi kom hit for å vinne og er veldig glade for seier, sa Arsenals Martinelli til Viaplay etter kampen.

Bunnsolid debutant

– Det kom til å bli tøft, men vi var sterke og solide, supplerte midtstopper William Saliba til Sky Sports.

Saliba fikk endelig sin Premier League-debut for Arsenal fredag. Han ble hentet til klubben i 2019, men har tilbrakt mesteparten av tiden i London-klubben på utlån. Franskmannen spilte en glimrende kamp under flomlysene på Selhurst Park.

Trepoengeren mot London-rivalen sørget for at Mikel Arteta og Arsenal fikk gitt det perfekte svaret på 0-3-ydmykelsen på samme bane forrige sesong. Fredagens seier er også bare andre gang den engelske fotballstorheten har slått Crystal Palace på de ni siste forsøkene.

Frisk Ødegaard

Martin Ødegaard viste fine takter i sin første Premier League-kamp som fast Arsenal-kaptein. Nordmannen kombinerte godt med de andre i angrepsrekken ved flere anledninger, og han hadde også et frispark som snek seg ikke mange meterne utenfor. 23-åringen fikk imidlertid ikke satt prikken over i-en i serieåpningen.

Nordmannen ble tatt av banen på overtid til stående ovasjoner fra bortesupporterne.

Bakerst i Arsenal-buret sto Aaron Ramsdale i veien for flere gigantiske Crystal Palace-sjanser, og verken Odsonne Édouard eller Eberechi Eze maktet å overliste sisteskansen.

Mikel Artetas mannskap leverte en feilfri sesongoppkjøring med seier i samtlige av de fem treningskampene, og det var derfor knyttet store forventninger til «The Gunners» før fredagens Premier League-åpning.

London-klubben innfridde i sesongens første seriekamp, og de avslutter dermed kvelden på tabelltopp. Åpningsrunden i Premier League fortsetter tidlig lørdag ettermiddag når Fulham tar imot Liverpool i London.

Neste runde spiller Arsenal sin første hjemmekamp denne Premier League-sesongen når Brendan Rodgers og Leicester kommer på besøk. For Crystal Palace sin del fortsetter den tøffe sesongstarten med et bortemøte mot Liverpool på Anfield.