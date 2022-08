Aston Villa topper sesongoppkjøringens utslippsliga

Leeds, Manchester United og Crystal Palace følger rett bak, mens Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester City og Everton også er på øvre tabellhalvdel i BBCs utslippsliga.

I motsatt ende finnes Leicester, som i sine sesongforberedelser har fløyet under halvparten så langt som noe annet Premier League-lag. Aston Villa har fløyet 40 ganger lengre og ifølge BBC stått for 87,6 tonn i karbonutslipp. Leicester har nøyd seg med 4,02 tonn.

Felles for lagene helt i toppen av utslippsligaen er at de har vært i Australia i sesongoppkjøringen.

Manchester United har spilt sommerkamper i Thailand, flere steder i Australia og i Norge.

Kompensasjon

En talsperson for United sier til BBC at klubben er klar over flyreisers negative effekt på miljøet, og at klubben som en kompensasjon for turen til Australia har investert i et skogplantingsprosjekt i landet.

– Man kan si at reisene er unngåelige, men sommerturneer er viktige som forberedelse til sesongen, i tillegg til å by på kommersielle muligheter både for klubben og engelsk fotball generelt. Vi har tilhengere over hele verden, og vi vil gi dem muligheter til å se oss spille, men vi er klar over at vi må gjøre det på en ansvarlig måte.

BBC hevder at anslagene for utslipp sannsynligvis er for lave. De er beregnet ut fra 30 personer som flyr på turistklasse, selv om reiser på businessklasse, førsteklasse eller i privatfly ifølge kanalen kan mangedoble utslippene. Effekten av utstyr og bagasje er heller ikke tatt med i regnestykket.

Ligaen

Slik er utslippsligaen, målt i tonn CO2-utslipp (flyreiser målt i engelske mil i parentes):

1) Aston Villa 87,63 (22.419), 2) Leeds 82,08 (21.858), 3) Manchester United 79,29 (21.507), 4) Crystal Palace 77,49 (22.819), 5) Liverpool 54,12 (14.160), 6) Tottenham 53,10 (15.330), 7) Chelsea 49,17 (13.421), 8) Arsenal 37,41 (9808), 9) Manchester City 33,69 (9505), 10) Everton 29,40 (8297), 11) Nottingham Forest 16,02 (3258), 12) Newcastle 13,80 (3253), 13) Wolverhampton 11,76 (2503), 14) Fulham 10,47 (2174), 15) Bournemouth 9,06 (1994), 16) Brighton 8,88 (1916), 17) West Ham 8,34 (1206), 18) Brentford 8,07 (1318), 19) Southampton 7,92 (1548), 20) Leicester 4,02 (564).

BBC skrifter at man selv sendte reportere til Thailand, Australia og USA for å følge Premier League-klubbers sesongoppkjøring.