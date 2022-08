Eriksen klar for Molde: – En deilig følelse

Det ble bekreftet av Molde tirsdag. Kontrakten strekker seg til 2026.

Eriksen har fått draktnummer 20 i sin nye klubb.

– Det er en deilig følelse, sier Eriksen til klubbens eget nettsted.

– Veldig spennende med nye utfordringer! Jeg seg fram til å møte nye lagkamerater, og folk både i og rundt klubben. Det blir en litt annen hverdag, men en utfordring jeg gleder meg veldig til, legger han til.

I HamKam-leiren har det vært en hektisk periode den siste tiden.

– Til slutt ble denne overgangen for stor til å kunne si nei. Det er en historisk stor avtale for oss, noe vi til slutt måtte godta. Samtidig har vi har stor tiltro til den spillergruppa vi har, og vi skal naturligvis bruke tiden framover godt til å forsterke oss, forteller sportssjef Espen Olsen til hamkam.no.

Mye om og men

Tidligere hevdet både TV 2 , VG og Hamar Arbeiderblad å kjenne til at detaljene rundt overgangen var nær ved å gå i orden.

27-åringen har vært ettertraktet siden han i fjor hjalp HamKam til toppdivisjonen. I vinter ville han til Rosenborg da gamletrener Kjetil Rekdal ønsket ham, men på Briskeby var svaret klart nei.

Den siste tiden skal både Molde og Bodø/Glimt ha vært på banen.

Lørdag meldte Hamar Arbeiderblad og VG at HamKam hadde avvist et tilbud fra Molde på 12 millioner kroner. Nå skal angivelig et forbedret tilbud ha kommet på bordet. Den nye avtalen hevdes å ha en ramme på rundt 15 millioner kroner.

– Må tenke på meg selv

Molde har hatt et sterkt ønske om å få Eriksen på plass foran høstens kamper. HamKam-spissen selv har igjen vært tydelig på at han vil bort.

– Jeg ønsker en overgang til Molde nå. Jeg digger «Kamma», men må tenke på meg selv og min egen karriere også. Jeg synes dette er fin mulighet og gir mye tilbake til klubben. Det er mer enn noen annen Kamma-spiller har blitt solgt for. Jeg kom tross alt gratis tilbake til klubben for to år siden, sa Eriksen til HA etter 0-1-tapet for tabelljumbo Kristiansund.

Tirsdag fikk den mye omtalte overgangssagaen en ende. Han vil trolig bli klar til Moldes kamp mot ungarske Kisvárda i conferenceligakvalifiseringen torsdag.