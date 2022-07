Edvardsen berget poeng i siste Stabæk-kamp

Stabæk og Ranheim sto begge med 27 poeng før søndagens kamper, men førstnevnte lå foran på bedre målforskjell. Begge spilte uavgjort og plusset på med ett poeng.

KFUM kom best i gang på Nadderud. Keivan Ghaedamini kom inn etter 23 minutter for en skadd Fredrik Kristensen Dahl og sendte gjestene i ledelsen.

Fem minutter inn i andreomgangen sto brennhete Gift Orban på riktig sted til riktig tid da han headet ballen i mål fra kloss hold. 20-åringen noterte nettkjenning på sin egen bursdag og i sin fjerde kamp på rad.

Like etterpå lagde Sturla Ottesen straffespark da han dro ned Filip Delaveris. Sistnevnte sendte KFUM tilbake i ledelsen fra straffemerket til tross for at Marcus Sandberg fikk en hanske på ballen.

Go Ahead Eagles-klare Oliver Edvardsen kom inn etter pause og utlignet til 2-2 i sin siste Stabæk-kamp. Det ble også sluttresultatet.

Målshow

Ranheim traff tverrliggeren tidlig ved Marcus Methnert mot Sogndal, men det var gjestene som gikk opp i føringen etter en helislandsk scoring. Jónatan Ingi Jónsson tredde Valdimar Ingimundarson igjennom, og sistnevnte satte inn 0-1.

Emanuel Grønner doblet ledelsen ti minutter etter pause, men så kjempet Ranheim seg tilbake. Sivert Solli reduserte noen minutter etterpå før Mehnert utlignet etter 72 minutter.

Jónsson sendte Sogndal raskt tilbake i ledelsen, men nok gang responderte vertene ved Mehnert til 3-3. Bortelaget fikk en kjempesjanse rett før slutt, men det endte uavgjort.

Dominans

Stjørdals-Blink lå sist på tabellen med tre strake tap. Kongsvinger på sin side sto med tre uavgjorte på rad, men mot trønderklubben ble det tre etterlengtede poeng.

Ti minutter inn i kampen gikk Kongsvinger opp i føringen. Kevin Egell-Johnsen kastet inn et langt innkast, som Kristian Jahr stusset i mål inne i femmeteren.

Martin Hoel Andersen doblet ledelsen før pause, og vertene fortsatte etter pause. Mathias Bringaker økte til 3-0 etter hvilen, før Andersen noterte seg for sin andre scoring for kvelden.

Adem Güven lå på til 5-0 på overtid. Dermed ble det tre poeng mot tabelljumboen i 1. divisjon.