Sjokkert Thomsen til kulefinalen i friidretts-VM

20,27 meter i det andre kastet i forsøket var et godt stykke bak personlig rekord 21,09, men det holdt til 5.-plass i gruppe A, og inkludert gruppe B endte ham opp med 11.-plass.

Det holdt til å være blant de 12 som er klare for finalen natt til mandag norsk tid. Det var en aldri så liten norsk overraskelse.

Hadde lengstestøtet vært fire centimeter kortere, ville det ha blitt 13.-plass. Da hadde det ikke blitt noen finale.

Det var en rørt vestlandsbamse som gikk igjennom pressesonen under Hayward Field stadion i Eugene.

– Dette var på hengende håret. Jeg hadde ikke trodd på VM-finale med 20,27. Jeg ble tatt litt på senga, og jeg ble litt følelsesfull gjennom mixedsonen. Det var kult, sa Thomsen til NTB og resten av den skrivende delen av norsk presse.

Merkelig

– Dette er sykt. Det er dette jeg trener for. Jeg står opp hver morgen og trykker i meg mat, løfter jern og støter på tunge jernkuler. Hvem er det som driver på sånt?

Thomsen sier at dette blir kult. Natt til søndag skal han i aksjon på ny.

– Dette gir mer motivasjon til å fortsette. Nå er jeg blant de store gutta. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke så mange ord akkurat nå. Jeg er i finalen, det er ikke mye mer å si. Jeg skal støte igjen på søndag.

24-åringen måtte konsentrere seg om seg selv og hadde ikke oversikt over hva konkurrentene ved siden av i gruppe B foretok seg.

– Jeg fikk med meg at jeg lå nummer fem i min gruppe A, men ikke hvordan de i den andre gruppa hadde gjort det.

Mer å gå på

Thomsen mener at han har mer inne det han fikk vist i kvalifiseringen.

– Jeg har mye mer å gå på. Jeg vet ikke hva jeg holdt på med. Jeg må passe på å holde nervene og teknikken i sjakk. Da får vi se hvor kula lander, forhåpentlig blir det lenger.

Amerikaneren Ryan Crouser var best av samtlige med 22,28 meter. Joe Kovacs, også fra USA ble nummer to i kvalifiseringen med 21,50, mens 21,24 holdt til 3.-plass for Tom Walsh fra New Zealand.