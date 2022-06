Avalanche vant årets Stanley Cup – slo tittelforsvarerne i finalen

Den nesten 90 centimeter høye og drøyt 15 kilo tunge «bøtta» er beviset på at Avalanche er årets vinner av den nordamerikanske ishockeyligaen NHL. Avalanche trenger ikke dra langt for å hente vandrepokalen; forrige vinner av Stanley Cup var nemlig Tampa Bay, som var vertskap for den avgjørende kampen natt til mandag.

Før det siste møtet hadde Avalanche tre seirer under beltet, mens Lightning hadde vunnet to kamper. Med to seirer på rad, kunne dermed laget fra Tampa Bay beholdt pokalen de vant i 2020 og forsvarte i fjor.

Det gikk også Lightnings vei i starten av søndagens kamp. Snaut fire minutter ut i første periode, var det hjemmelagets Steven Stamkos som fikk kampens første nettkjenning. Det lille forspranget han skaffet, sto seg til begynnelsen av andre periode. Da utlignet Nathan McKinnon for Avalanche og litt over midtveis i perioden fulgte lagkamerat Artturi Lehkonen opp med målet som skulle avgjøre årets sluttspill. Med en målløs sisteperiode endte kampen 2–1 og Avalanche ble altså Stanley Cup-vinnere.