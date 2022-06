Jarmolenkos selvmål slukket Ukraina-håpet: Wales til første VM på 64 år

Ukraina vant borte mot Skottland i onsdagens semifinale og reiste drøyt 600 kilometer sørover i et forsøk på å sikre VM-billetten i Cardiff. Håpet om en sluttspillplass fikk et solid skudd for baugen etter litt over en halvtime.

Jarmolenko har scoret flere viktige mål for Ukraina, deriblant mot Skottland i midtuka, men mot Wales sendte Ukraina-kapteinen ballen i eget nett. En flott dødball fra hjemmelagets stjerne Gareth Bale ble headet inn da Jarmolenko forsøkte å avverge.

Flere tusen ukrainere møtte opp i Cardiff

I begge omganger hadde Jarmolenko og Ukraina flere gode muligheter, men Wales-keeper Wayne Hennessey strålte og sto i veien gang på gang.

Waliserne er VM-klare for første gang siden mesterskapet i Sverige i 1958.

Bale og co. skal spille i gruppe B mot Iran, USA og nabolandet England. Sluttspillet holdes i Qatar i november og desember.

Omspillsfinalen skulle egentlig blitt spilt 29. mars, men måtte utsettes etter Russlands invasjon av Ukraina. Situasjonen i hjemlandet gjorde den ukrainske VM-jakten enda mer emosjonell. Flere tusen ukrainere møtte opp i Cardiff og hedret tårevåte spillere etter kampen.

Ulykkesfugl

Heller ikke denne gangen blir det VM-deltakelse for Ukraina og Jarmolenko. Landet var sist med i Tyskland-sluttspillet i 2006. Da ble det kvartfinaleexit mot Italia, som endte opp med å vinne mesterskapet.

32 år gamle Jarmolenko, som debuterte på landslaget i 2009, står med tredje flest kamper for Ukraina gjennom tidene. Han har også nest flest scoringer bak navnebror Andrij Sjevtsjenko.

Sistnevnte gjorde 48 mål på 111 kamper, mens Jarmolenko står med 45 på 108.

Etter 59 minutter fikk Jarmolenko ballen i god posisjon midt i feltet til Wales, men ble stoppet av en takling i siste liten fra Ben Davies. Like før hadde Viktor Tsygankov og Roman Jaremtsjuk misbrukt en stor dobbeltsjanse.

Jarmolenko fikk nok en kjempemulighet etter 78 minutter, men igjen kom Davies i veien.

Drama til siste slutt

Like før kunne Wales langt på vei avgjort. Brennan Johnson traff stolpen, og i det påfølgende angrepet var Bale farlig frampå. Kantspilleren sto upresset på bakre stolpe, men forsøket gikk rett på Ukrainas keeper Georgij Bushchan.

I andre enden hadde Wales en annen matchvinner. Etter 84 minutter fikk innbytter Artem Dovbyk stå upresset og heade fra kort hold på et nydelig innlegg fra Vitalij Mykolenko, men redningen til Hennessey var enda bedre.

De to siste VM-plassene deles ut om en drøy uke gjennom to omspillskamper i Doha i Qatar.

7. juni skal Australia og Forente arabiske emirater spille om retten til å møte Peru i en avgjørende kamp i et interkontinentalt omspill 13. juni. Dagen etter møtes Costa Rica og New Zealand til kamp om den siste VM-billetten.